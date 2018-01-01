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إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 09:13 إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي | دولي
إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي
أحالت النيابة العامة بمدينة ميلانو، خلال الأسبوع الجاري أربعة صحافيين إضافة إلى شخص آخر على القضاء، على إثر الشكاية التي تقدم بها مهاجر مغربي اتهمه الأشخاص الموقوفون بالاحتفال داخل المقهى التي

"شوف تيفي"

 أحالت النيابة العامة بمدينة ميلانو، خلال الأسبوع الجاري أربعة صحافيين إضافة إلى شخص آخر على القضاء، على إثر الشكاية التي تقدم بها مهاجر مغربي اتهمه الأشخاص الموقوفون بالاحتفال داخل المقهى التي يمتلكها نواحي المدينة بالعمل الإرهابي الذي هز مدينة مانشستر الإنجليزية السنة الماضية.

 وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية فقد تعرض "مقهى مراكش" المتواجد بالضبط ببلدة بيولتيلو القريبة من ميلانو، شهر ماي الماضي لهجوم خطير بواسطة زجاجات حارقة، مباشرة عقب بث برنامج الصباحيات على قناة "كنالي 5" لمواد، ادعت من خلالها أن المغربي صاحب المقهى، احتفل بالهجوم الإرهابي الذي هز مدينة مانشيستر بأنجلترا، مشيرة إلى أن حياة المهاجر المغربي، تحولت إلى جحيم بسبب عملية التشهير التي تعرض لها من القناة الإيطالية.

 وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي قامت بها الشرطة الإيطالية، أكدت أن جميع المعطيات الصادرة عن القناة الإيطالية بخصوص الاحتفال بهجوم مانشتسر الدموي لا أساس له من الصحة، ليتقدم المغربي بشكاية بميلانو، قامت على إثرها المصالح الأمنية بإحالة الصحافيين الأربعة وشخص خامس على النيابة العامة .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التحقيقات مقهى مراكش ميلانو زجاجات حارقة التشهير

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