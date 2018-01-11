عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه الموت+صور ﻿

في جديد واقعة انهيار سقف منزل على أسرة وهم نيام بالبيضاء، يومه الخميس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الحادث خلف مقتل شخص في عقده السادس، وإصابة إثنين آخرين بجروح طفيفة.

"شوف تيفي"

في جديد واقعة انهيار سقف منزل على أسرة وهم نيام بالبيضاء، يومه الخميس، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الحادث خلف مقتل شخص في عقده السادس، وإصابة إثنين آخرين بجروح طفيفة.

وأكد المصدر ذاته أن الحادث وقع بسبب الكمية المهمة من النفايات التي يقوم المتوفى بجمعها، والتي يضعها فوق سقف منزله قبل فرزها لبيع الصالح منها.

وأشار ذات المصدر أن محمد سمير الخمليشي عامل عمالة أنفا، والعامل المكلف بالشؤون الداخلية بولاية الدار البيضاء، ومصالح الأمن، حلوا جميعا بمكان الحادث، ووقفوا على عملية انتشال جثة الهالك التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي يوسف، وإنقاذ ابنيه.