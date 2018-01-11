 عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه الموت+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية | دولي

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية منى الســابر تجر الفنانة المغربية دنيا باطما إلى القضاء.. وهـــاعلاش | ثقافة و فنون

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية ''منى الســابر'' تجر الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' إلى

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية | دولي

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم | مجتمع

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم

فيديو جد خطير يهز المغاربة..شوفو الحكرة: شفار كريسا مواطن وتعدا عليه بطريقة بشعة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة..شوفو الحكرة: شفار كريسا مواطن وتعدا عليه بطريقة بشعة بالقنيطرة

تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي | نت 2.0

تحــذير عالمي ..حدوث اختراق إلكتروني لأنظمة التسليح النووي

هام للمغاربة ..وجدو راسكم: البرد و الشتاء اليوم الخميس و ليلة الجمعة بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة ..وجدو راسكم: البرد و الشتاء اليوم الخميس و ليلة الجمعة بهذه المناطق

إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي | دولي

إحالة أربعة صحافيين على النيابة العامة بعد اتهام مغربي بالاحتفال داخل مقهاه بوقوع عمل إرهابي

عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه الموت+صور | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه الموت+صور

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 08:49 عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه الموت+صور | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو جديد انهيار سقف منزل على أسرة في عز الليل وها ناعسين بالبيضاء...الحادث المأساوي فيه الموت+صور
في جديد واقعة انهيار سقف منزل على أسرة وهم نيام بالبيضاء، يومه الخميس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الحادث خلف مقتل شخص في عقده السادس، وإصابة إثنين آخرين بجروح طفيفة.

"شوف تيفي"

في جديد واقعة انهيار سقف منزل على أسرة وهم نيام بالبيضاء، يومه الخميس، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الحادث خلف مقتل شخص في عقده السادس، وإصابة إثنين آخرين بجروح طفيفة.

وأكد المصدر ذاته أن الحادث وقع بسبب الكمية المهمة من النفايات التي يقوم المتوفى بجمعها، والتي يضعها فوق سقف منزله قبل فرزها لبيع الصالح منها.

وأشار ذات المصدر أن محمد سمير الخمليشي عامل عمالة أنفا، والعامل المكلف بالشؤون الداخلية بولاية الدار البيضاء، ومصالح الأمن، حلوا جميعا بمكان الحادث، ووقفوا على عملية انتشال جثة الهالك التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي يوسف، وإنقاذ ابنيه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النفايات جروح البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد خطير يهز المغاربة..شوفو الحكرة: شفار كريسا مواطن وتعدا عليه بطريقة بشعة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة..شوفو الحكرة: شفار كريسا مواطن وتعدا عليه بطريقة بشعة بالقنيطرة

عاجل..فاجعة تهز البيضاء..سقف منزل طاح على الناس وهما ناعسين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز البيضاء..سقف منزل طاح على الناس وهما ناعسين+صور

فضيحة..شوفو الحالة الكارثية لحافلة للنقل العمومي ببني ملال | حوادث و حقوق

فضيحة..شوفو الحالة الكارثية لحافلة للنقل العمومي ببني ملال

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية | حوادث و حقوق

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا ما قاله المسؤول عن الشركة الوسيط بين الفيفا ووكالة الأسفار أطلس فوياج بخصوص عروض السفر إلى روسيا خلال المونديال | بــووز
منذ 18 ثانية

بالفيديو..هذا ما قاله المسؤول عن الشركة الوسيط بين الفيفا ووكالة الأسفار ''أطلس فوياج'' بخصوص عروض السفر إلى روسيا خلال المونديال

حمدي لـ شوف سبور : ماغاديش نتخلى على الرئاسة لأي كان | تسجيلات صوتية

حمدي لـ '' شوف سبور'' : ماغاديش نتخلى على الرئاسة لأي كان

بالفيديو...عروض مغرية وخدمات ممتازة للراغبين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب المغربي | بــووز

بالفيديو...عروض مغرية وخدمات ممتازة للراغبين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب المغربي

نسولو الناس: إلا قالك راجلك ولا مرتك تحيد الفيسبوك..شنو غادي دير؟ تصريحات طريفة ومثيرة | نسولو الناس

نسولو الناس: إلا قالك راجلك ولا مرتك تحيد الفيسبوك..شنو غادي دير؟ تصريحات طريفة ومثيرة

﻿

آخر المستجدات

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية | دولي
منذ 11 دقيقة

ارتفاع حدة الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدة مدن تونسية

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية منى الســابر تجر الفنانة المغربية دنيا باطما إلى القضاء.. وهـــاعلاش | ثقافة و فنون

حصـــري.. بعد اتهامها بسرقة زوجها.. البحرينية ''منى الســابر'' تجر الفنانة المغربية ''دنيا باطما'' إلى

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية | دولي

تصـاعد الاحتجاجات وحملة اعتقالات بمــدن تونسية

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم | مجتمع

هام للرجال..حضيو راسكم: دواء كيتباع في الصيدليات كيسبب العقم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.