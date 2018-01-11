عاجل وبالصور..بعد فسخ الوداد لعقده: اللاعب الهجهوج يقوم بأمر جد مثير ويترك رسالة مؤثرة لجماهير الوداد ﻿

وضع اللاعب رضى الهجهوج على حسابه بالإنستغرام، صورة للمدرب السابق الحسين عموتة، وذلك بعد فسخ عقده مع الفريق الأحمر وبعد إقالة المدرب المذكور.

''شوف تيفي''

وضع اللاعب رضى الهجهوج على حسابه بالإنستغرام، صورة للمدرب السابق الحسين عموتة، وذلك بعد فسخ عقده مع الفريق الأحمر وبعد إقالة المدرب المذكور.

وتفاعلت الجماهير الودادية بمواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي وضعها الهجهوج بـ ''البروفايل''، مؤكدين بأن الأمر يعد ردة فعل منه عن فسخ عقده وأيضا تعبيرا منه عن تضامنه مع المدرب عموتة بعد إقالته.

ونشر الهجهوج كذلك صورة خلال تسجيله لهدفه ضد الرجاء قبل موسمين، وكتب إلى جانبها: '' بعد سنوات في حضن النادي الذي ترعرعت فيه ، وتعلمت فيه أشياء عديدة . يحزنني اليوم أن أعلن عن فسخ تعاقدي مع نادي الوداد الرياضي . أشكر كل من ساندني طوال مسيرتي رفقة الفريق وهي المسيرة التي كانت مليئة باللحظات الرائعة . وأشكر كل المؤطرين الذين تعلمت على أيديهم الشيء الكثير . أجدد التحية والتقدير للجمهور الودادي الرائع على المساندة والدعم طيلة مسيرتي مع وداد الأمة . عاش الوداد الرياضي معا للأبد''.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر ''شوف تيفي''، أكد يومه الأربعاء، فسخ إدارة فريق الوداد البيضاوي للاعب الهجهوج مدلل فصيل ''الوينرز'' المشجع للفريق الأحمر.