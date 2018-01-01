الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصف محاكمة البرلماني عبد الحق حيسان بـ''السياسية'' ﻿

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل محاكمة البرلماني عبد الحق حيسان، معتبرة أنها ''تمثل محاكمة سياسية'' لرأي المنظمة النقابية، و''قراراتها النضالية''، ومواقفها من التعامل الحكومي الذي وصفته

شوف تيفي:

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل محاكمة البرلماني عبد الحق حيسان، معتبرة أنها ''تمثل محاكمة سياسية'' لرأي المنظمة النقابية، و''قراراتها النضالية''، ومواقفها من التعامل الحكومي الذي وصفته بـ''اللامسؤول''، و''المستخف بالمطالب العمالية''، و''الإجهاز على المكتسبات''

وذكرت الكونفدرالية في بلاغها أن النقابة قررت في إطار تضامنها مع البرلماني حيسان، عقد مجالس كونفدرالية احتجاجية على الصعيد الوطني من 14 إلى 21 يناير الجاري، وعقد بالموازة مع ذلك، اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي مباشرة بعد جلسة المحاكمة يوم 25 يناير الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية لجميع المسؤولات والمسؤولين النقابيين ، يوم المحاكمة، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

وندد المكتب التنفيذي في بلاغه، بما أسماه ''تمادي إدارة التعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية في التضييق على الموظفين'' لاسيما في الجانب المتعلق بـ''التنقيلات''، وطالبت النقابة في هذا الشأن، الجهات المعنية بفتح تحقيق فيما أسموه ''الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة''.

ودعت النقابة كل الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة استعدادا لتنفيذ البرنامج الاحتجاجي لمواجهة ما وصفه بـ''الاستهتار الحكومي بالملف المطلبي''، و''تغييب الحوار الاجتماعي''، و''محاولة الإجهاز على حق الإضراب'' عبر إقدام الحكومة، على إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، ''دون عرضه على النقابات في إطار الحوار الاجتماعي''، حسب البلاغ.