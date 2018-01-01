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فضيحة..إعلان لشركة ''إيكيا'' يطالب النساء بالتبول+فيديو

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 02:25 فضيحة..إعلان لشركة إيكيا يطالب النساء بالتبول+فيديو | مجتمع
فضيحة..إعلان لشركة ''إيكيا'' يطالب النساء بالتبول+فيديو
نشرت شركة إيكيا السويدية، المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، فيديو دعائي على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، دعت من خلاله النساء إلى التبول على الإعلان، مقابل منحهن بعض المزايا.

''شوف تيفي''

 

نشرت شركة إيكيا السويدية، المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، فيديو دعائي على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، دعت من خلاله النساء إلى التبول على الإعلان، مقابل منحهن بعض المزايا.

 وحسب ما كشف عنه موقع '' dw'' الألماني مساء يومه الأربعاء، فقد اختارت شركة إيكيا السويدية للأثاث، طريقة غريبة للدعاية، ومنح خصم خاص للنساء الحوامل في حال شرائهن هدايا للأطفال.

 وأكد الموقع المذكور أن الشركة، نشرت على تويتر يومه الأربعاء، شريط فيديو، ذكرت فيه أنها خصصت الجزء السفلي من ورقة الإعلان الموجودة في مجلة الشركة، لاختبار الحمل، تتمكن به الزبونات الراغبات في الحصول على الخصم من إثبات حملهن من خلال التبول.

‫شوف تيفي

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