فضيحة..شوفو الحالة الكارثية لحافلة للنقل العمومي ببني ملال ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الأربعاء، مقطع فيديو، مثير، يظهر تقاطر مياه الأمطار على ركاب حافلة للنقل العمومي بسبب حالتها المهترئة.

''شوف تيفي''

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء يومه الأربعاء، مقطع فيديو، مثير، يظهر تقاطر مياه الأمطار على ركاب حافلة للنقل العمومي بسبب حالتها المهترئة.

وحسب ناشري الفيديو، فإن الأمر يتعلق بحافلة للنقل العمومي تربط بين بني ملال والقصيبة ، تفاجأ ركابها بحالة سقفها، حيث تساقطت عليهم قطرات ناجمة عن التساقطات المطرية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع أن حالة حافلات النقل العمومي بمختلف المدن المغربية كارثية، وبالتالي فإن على المسؤولين المكلفين بتسيير قطاع النقل القيام بالتدابير اللازمة، وحماية الركاب.