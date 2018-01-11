عاجل..هذا هو جديد تلميذة شفشاون صاحبة الرسالة المؤثرة واللي نقطعات عن الدراسة بسبب الفقر ﻿

بعد ساعات من نشر ''شوف تيفي'' لمعطيات خاصة برسالة مؤثرة لتلميذة انقطعت عن الدراسة بسبب فقر أسرتها، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن مواطنة مغربية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، قررت التكفل

''شوف تيفي''

بعد ساعات من نشر ''شوف تيفي'' لمعطيات خاصة برسالة مؤثرة لتلميذة انقطعت عن الدراسة بسبب فقر أسرتها، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن مواطنة مغربية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، قررت التكفل بمصاريف دراستها.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المهاجرة المغربية، تعهدت بالقيام بهذا العمل الإنساني حتى تتمكن التلميذة من إتمام دراستها .

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت مساء أمس الثلاثاء، عن المعطيات الأولى الخاصة بانقطاع تلميذة بشفشفاون عن الدراسة بسبب الفقر، وذلك من خلال رسالة مؤثرة ، أقدمت التلميذة بإرسالها لمعلمتها.