السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف ﻿

اعتقلت وزارة الداخلية التونسية 237 محتجا بينهم متشددون بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة الليلة الماضية بعد مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع

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اعتقلت وزارة الداخلية التونسية 237 محتجا بينهم متشددون بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر أثناء احتجاجات عنيفة الليلة الماضية بعد مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد مصرع محتج يوم الاثنين.

وقال خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، حسب ''رويترز'' إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 237 شخصا بتهمة التخريب والسرقة والاعتداء على ممتلكات خاصة وعامة، وأضاف أن المعتقلين بينهم ''اثنان من التكفيريين'' تورطا في مهاجمة مركز للشرطة في مدينة نفزة شمالي البلاد.

للإشارة فحزب النهضة كان قد دعا إلى إجراء حوار اجتماعي واقتصادي بين جميع الأطراف في البلاد على غرار الحوار السياسي الذي أنهى أزمات سياسية بين الإسلاميين والعلمانيين قبل سنوات، بهدف تحقيق انتقال اقتصادي يرافق الانتقال السياسي السلس.