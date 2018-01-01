رئيس اتحاد منتخب عربي خرج ليهم فتوى ياكلو فرمضان بسبب كأس العالم روسيا 2018 ﻿

أعلن رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء ، أن لاعبي منتخب السعودية لكرة القدم، سيسمح لهم بالإفطار خلال شهر رمضان المقبل.

شوف تيفي:

أعلن رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء ، أن لاعبي منتخب السعودية لكرة القدم، سيسمح لهم بالإفطار خلال شهر رمضان المقبل.

وحسب موقع ''سبوتنيك'' فإن اللاعبين حصلوا على الفتوى من أجل الاستعداد لمونديال روسيا، وذلك بسبب المعسكر البدني الذي سيخوضه اللاعبون، والذي ستكون فيه تدريبات بدنية قوية، بحيث ينبغي عليهم امتلاك الطاقة اللازمة لتنفيذها.

هذا وتستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة ما بين 14 من يونيو و 15 من يوليوز من العام الجاري، في مجموعة من المدن الروسية.