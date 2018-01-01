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رئيس اتحاد منتخب عربي خرج ليهم فتوى ياكلو فرمضان بسبب كأس العالم روسيا 2018

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 01:45 رئيس اتحاد منتخب عربي خرج ليهم فتوى ياكلو فرمضان بسبب كأس العالم روسيا 2018 | سبور
رئيس اتحاد منتخب عربي خرج ليهم فتوى ياكلو فرمضان بسبب كأس العالم روسيا 2018
أعلن رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء ، أن لاعبي منتخب السعودية لكرة القدم، سيسمح لهم بالإفطار خلال شهر رمضان المقبل.

شوف تيفي:

أعلن رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء ، أن لاعبي منتخب السعودية لكرة القدم، سيسمح لهم بالإفطار خلال شهر رمضان المقبل.

وحسب موقع ''سبوتنيك'' فإن اللاعبين حصلوا على الفتوى من أجل الاستعداد لمونديال روسيا، وذلك بسبب المعسكر البدني الذي سيخوضه اللاعبون، والذي ستكون فيه تدريبات بدنية قوية، بحيث ينبغي عليهم امتلاك الطاقة اللازمة لتنفيذها.

هذا وتستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة ما بين 14 من يونيو و 15 من يوليوز من العام الجاري، في مجموعة من المدن الروسية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

كأس العالم منتخب رئيس الاتحاد السعودي معسكر بدني

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