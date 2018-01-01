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خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 01:20 خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية | حوادث و حقوق
خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية
اضطرت عناصر الشرطة القضائية بالراشيدية، أمس الثلاثاء، إلى إطلاق أعيرة نارية على سيارة بارون مخدرات بعد اختراقه سدا قضائيا، إذ تمكن من الفرار عبر طريق غير معبدة مؤدية إلى بودنيب قبل أن تطارده

''شوف تيفي''

اضطرت عناصر الشرطة القضائية بالراشيدية، أمس الثلاثاء، إلى إطلاق أعيرة نارية على سيارة بارون مخدرات بعد اختراقه سدا قضائيا، إذ تمكن من الفرار عبر طريق غير معبدة مؤدية إلى بودنيب قبل أن تطارده سيارتان أمنيتان على طريقة الأفلام الأمريكية إلى أن تم إيقافه بمدخل ''بني تجيت'' التي تبعد عن الراشيدية ب 200 كيلومتر.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي الخميس والجمعة، فإن العملية، أسفرت عن حجز طن من المخدرات في ملكية البارون كانت على متن سيارة ثانية كبيرة الحجم حاول سائقها استغلال انشغال الشرطة ببارون المخدرات لعبور السد القضائي قبل محاصرته بمدخل مدينة أرفود واعتقاله وحجز الكمية الكبيرة من المخدرات.

وفي التفاصيل، توصلت مصالح الشرطة القضائية بالرشيدية بمعلومة من عناصر ''ديستي'' عن انطلاق شحنة كبيرة من مخدر الشيرا من مدينة بالشمال في طريقها إلى أرفود مرورا بالراشيدية، على متن سيارة كبيرة الحجم ، تتقدمها سيارة يقودها مالك المخدرات، مستغلين انشغال المصالح الأمنية بتنسيق مع موظفي وزارة التجهيز بفتح العديد من الطرق بسبب كثافة التساقطات الثلجية التي تعرفها المنطقة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السد القضائي الراشيدية بارون المخدرات

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