بالفيديو.. شاحنة محملة بالرمال تقلبات أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء ﻿

شهد الشارع المقابل لمدرسة الشهيد أحمد الراشيدي بسيدي مومن بالبيضاء، يومه الأربعاء، وقوع حادث خطير، يتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة محملة بكمية مهمة من الرمال، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها.

''شوف تيفي''

شهد الشارع المقابل لمدرسة الشهيد أحمد الراشيدي بسيدي مومن بالبيضاء، يومه الأربعاء، وقوع حادث خطير، يتمثل في انقلاب شاحنة كبيرة محملة بكمية مهمة من الرمال، بعد أن فقد السائق السيطرة عليها.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الحادث، وقع بالتزامن مع مغادرة التلاميذ للمؤسسة التعليمية المذكورة، وهو ما كاد يتسبب في فاجعة قد تنهي حياة العديد منهم.

وأشار ذات المصدر أن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح، مبرزا أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية حلت بعين المكان، حيث تم إخراج الشاحنة ونقلها إلى مكان آخر.