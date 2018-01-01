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مثير..إكراميات خليجيين تطيح بمسؤول أمني كبير بالرباط

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 00:59 مثير..إكراميات خليجيين تطيح بمسؤول أمني كبير بالرباط | مجتمع
مثير..إكراميات خليجيين تطيح بمسؤول أمني كبير بالرباط
دفعت فضيحة تلقي إكراميات من شخصيات بحي النهضة والسويسي بالرباط المفتشية العامة للأمن الوطني، للتدخل والتحقيق، منذ أيام، مع مسؤول أمني رفيع برتبة رائد ''كومندار '' يشتغل بإحدى المناطق الأمنية

''شوف تيفي''

 

دفعت فضيحة تلقي إكراميات من شخصيات بحي النهضة والسويسي بالرباط المفتشية العامة للأمن الوطني، للتدخل والتحقيق، منذ أيام، مع مسؤول أمني رفيع برتبة رائد ''كومندار '' يشتغل بإحدى المناطق الأمنية بالرباط، للاشتباه في تورطه بتلقي إكراميات من شخصيات خليجية.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليومي الخميس والجمعة، فإن المسؤول الأمني رفعت ضده تقارير أمنية إلى مصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني تفيد تردده على شخصيات خليجية دون سبب بهدف الحصول على مبالغ مالية غير مستحقة.

وأحيلت التقارير على عبد اللطيف الحموشي الذي قرر إحالة الملف على المفتشية العامة للأمن الوطني التي استدعت الكومندار واستمعت إلى أقواله في محاضر رسمية حول وجود شبهات قوية بتلقيه إكراميات تتنافى مع القانون المنظم لأشغال رجال الأمن.

وأكدت اليومية بأن المسؤول الأمني، نفى جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليه معتبرا أن رقم هاتفه يوزعه كلما طُلب منه سواء على الشخصيات السامية الوطنية والأجنبية أوالفاعلين الجمعويين في إطار توفير الخدمات الأمنية والتفاعل مع المطالب القاضية بالتحرك العاجل من أجل عرقلة حركة السير أو ملاحقة منحرفين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مسؤول أمني الشخصيات الخليجية التحقيق

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