بالصورة..بعد مغادرته للرجاء: هذا ما قاله الراقي للسكوادرا بعد خروجه من السجن ﻿

عبر عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، عن سعادته بعد مغادرة كابو الرجاء ''سكوادرا''، سجن عكاشة، يومه الأربعاء.

"شوف تيفي"

عبر عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، عن سعادته بعد مغادرة كابو الرجاء "سكوادرا"، سجن عكاشة، يومه الأربعاء.

وكتب الراقي بحسابه بالفيسبوك إلى جانب صورة جمعته بالسكوادرا : " عودة سالمة بإذن الرحمن و سلامات لك زكرياء مع دوام الحرية وعودة الفرحة والاستقرار في كل اﻷماكن الرجاوية ..ديما ديما راجا ".



وعبرت الجماهير الرجاوية في تفاعلها عن سعادتها الكبيرة بمغادرة كابو الجماهير الخضراء للسجن، بينما استغل آخرون الفرصة لتوجيه اللوم إلى الراقي بعد رحيله عن الفريق والانتقال إلى فريق الرائد السعودي.