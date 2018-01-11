 بالصورة..بعد مغادرته للرجاء: هذا ما قاله الراقي للسكوادرا بعد خروجه من السجن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا هو جديد تلميذة شفشاون صاحبة الرسالة المؤثرة واللي نقطعات عن الدراسة بسبب الفقر | مجتمع

عاجل..هذا هو جديد تلميذة شفشاون صاحبة الرسالة المؤثرة واللي نقطعات عن الدراسة بسبب الفقر

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف | دولي

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية | حوادث و حقوق

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية

بالفيديو.. شاحنة محملة بالرمال تقلبات أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاحنة محملة بالرمال تقلبات أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء

مثير..إكراميات خليجيين تطيح بمسؤول أمني كبير بالرباط | مجتمع

مثير..إكراميات خليجيين تطيح بمسؤول أمني كبير بالرباط

مؤلم..مرة أخرى: مصرع مغربية بإيطاليا +صورة | دولي

مؤلم..مرة أخرى: مصرع مغربية بإيطاليا +صورة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المغرب يتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي | اقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المغرب يتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط عرس..شوفو شنو وقع‎ | دولي

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط عرس..شوفو شنو وقع‎

عاجل..هزة أرضية بالسواحل الفاصلة بين المغرب والبرتغال | حوادث و حقوق

عاجل..هزة أرضية بالسواحل الفاصلة بين المغرب والبرتغال

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بالصورة..بعد مغادرته للرجاء: هذا ما قاله الراقي للسكوادرا بعد خروجه من السجن

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 23:54 بالصورة..بعد مغادرته للرجاء: هذا ما قاله الراقي للسكوادرا بعد خروجه من السجن | سبور
بالصورة..بعد مغادرته للرجاء: هذا ما قاله الراقي للسكوادرا بعد خروجه من السجن
عبر عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، عن سعادته بعد مغادرة كابو الرجاء ''سكوادرا''، سجن عكاشة، يومه الأربعاء.

"شوف تيفي"

عبر عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، عن سعادته بعد مغادرة كابو الرجاء "سكوادرا"، سجن عكاشة، يومه الأربعاء.

وكتب الراقي بحسابه بالفيسبوك إلى جانب صورة جمعته بالسكوادرا : " عودة سالمة بإذن الرحمن و سلامات لك زكرياء مع دوام الحرية وعودة الفرحة والاستقرار في كل اﻷماكن الرجاوية ..ديما ديما راجا ".


وعبرت الجماهير الرجاوية في تفاعلها عن سعادتها الكبيرة بمغادرة كابو الجماهير الخضراء للسجن، بينما استغل آخرون الفرصة لتوجيه اللوم إلى الراقي بعد رحيله عن الفريق والانتقال إلى فريق الرائد السعودي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرجاء البيضاوي سكوادرا الراقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رئيس اتحاد منتخب عربي خرج ليهم فتوى ياكلو فرمضان بسبب كأس العالم روسيا 2018 | سبور

رئيس اتحاد منتخب عربي خرج ليهم فتوى ياكلو فرمضان بسبب كأس العالم روسيا 2018

عاجل وبالصورة..الراقي يكشف للجماهير الرجاوية عن خبر سار | سبور

عاجل وبالصورة..الراقي يكشف للجماهير الرجاوية عن خبر سار

عاجل..بعد فسخ عقود لاعبين: الوداد يضم هذه الأسماء | سبور

عاجل..بعد فسخ عقود لاعبين: الوداد يضم هذه الأسماء

بث مباشر : ريال مدريد - نومانسيا / كأس ملك إسبانيا | سبور

بث مباشر : ريال مدريد - نومانسيا / كأس ملك إسبانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مبادرة جميلة..ترانسبور فابور لتلاميذ دوار المكانسة نواحي الدارالبيضاء | روبورتاج
منذ 16 دقيقة

مبادرة جميلة..ترانسبور فابور لتلاميذ دوار المكانسة نواحي الدارالبيضاء

تحركات ولمسات اللاعب المغربي أشرف حكيمي مع ريـال مدريـد اليوم | زووم

تحركات ولمسات اللاعب المغربي أشرف حكيمي مع ريـال مدريـد اليوم

بالفيديو..في قلب الطريق اللي طاح فيها الصخر بين الشاون و الحسيمة..المواطنين تخلعو:حسينا بالأرض مشات و جات | بــووز

بالفيديو..في قلب الطريق اللي طاح فيها الصخر بين الشاون و الحسيمة..المواطنين تخلعو:حسينا بالأرض مشات و جات

فيلم الحنش بطولة عزيز داداس | زووم

فيلم الحنش بطولة عزيز داداس

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هذا هو جديد تلميذة شفشاون صاحبة الرسالة المؤثرة واللي نقطعات عن الدراسة بسبب الفقر | مجتمع
منذ 12 دقيقة

عاجل..هذا هو جديد تلميذة شفشاون صاحبة الرسالة المؤثرة واللي نقطعات عن الدراسة بسبب الفقر

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف | دولي

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية | حوادث و حقوق

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية

بالفيديو.. شاحنة محملة بالرمال تقلبات أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاحنة محملة بالرمال تقلبات أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.