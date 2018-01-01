 عاجل..وزارة الداخلية تدخل على الخط وتكشف حقيقة صورة طفل سوري ميت قيل إنها لطفل مغربي ﻿
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عاجل..وزارة الداخلية تدخل على الخط وتكشف حقيقة صورة طفل سوري ميت قيل إنها لطفل مغربي

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 23:02 عاجل..وزارة الداخلية تدخل على الخط وتكشف حقيقة صورة طفل سوري ميت قيل إنها لطفل مغربي | بوليتيك
عاجل..وزارة الداخلية تدخل على الخط وتكشف حقيقة صورة طفل سوري ميت قيل إنها لطفل مغربي
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل يحمل جثة طفل، قُدمت بشكل مغلوط على أنها متعلقة بوفاة طفل بمنطقة الأطلس، وذلك حسب ما كشف عنه بلاغ لوزارة الداخلية.

"شوف تيفي"

 تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل يحمل جثة طفل، قُدمت بشكل مغلوط على أنها متعلقة بوفاة طفل بمنطقة الأطلس، وذلك حسب ما كشف عنه بلاغ لوزارة الداخلية.

 وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن الصورة التي تم تداولها بعد التساقطات الثلجية وموجة البرد التي تشهدها بعض المناطق، لا تمت بصلة للمغرب.

وأوضحت الوزارة أن الصورة جرى تداولها سنة 2015 من طرف وسائل إعلام عربية حيث وثقت آنذاك لمعاناة مواطنين بسوريا جراء سوء الأحوال الجوية.

وأشار البلاغ بأن نفس الصورة التي جرى أيضا تداولها بشكل خاطئ من قبل بعض الجرائد خلال شهر دجنبر 2016 حيث تم تكذيبها من طرف وزارة الداخلية في حينه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي موجة البرد سوري

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