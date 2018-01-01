 الخلفي : الولاية التاسعة عرفت أقصى رقم من حيث عدد مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها ﻿
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الخلفي : الولاية التاسعة عرفت أقصى رقم من حيث عدد مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 22:43 الخلفي : الولاية التاسعة عرفت أقصى رقم من حيث عدد مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها | بوليتيك
الخلفي : الولاية التاسعة عرفت أقصى رقم من حيث عدد مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال لقاء إعلامي تواصلي خصص لتقديم ''موسوعة

شوف تيفي

 قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال لقاء إعلامي تواصلي خصص لتقديم "موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان 1963-2016"، إن الإنتاج التشريعي خلال الولاية التشريعية التاسعة(الولاية الماضية) شكل 25 في المائة من مجموع عدد القوانين المصادق عليها من 1963 إلى 2016، موضحا أن الولاية التشريعية التاسعة عرفت أقصى رقم من حيث عدد مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها.

 وأوضح الوزير حسب موقع العدالة والتنمية أن الأسئلة الشفهية والكتابية عرفت تطورا مهما على مستوى البرلمان بلغ خلال الولاية التشريعية التاسعة 5679 سؤالا شفويا، أي بمعدل 567 سؤالا شفويا في كل دورة برلمانية، وهو رقم لم يسبق تحقيقه في الولايات التشريعية السابقة، مضيفا أن نفس المنحى سلكته الأسئلة الكتابية إذ بلغ مجموعها على مستوى البرلمان 28 ألفا و140 سؤالا كتابيا.

 وحسب المؤشرات الرقمية الواردة في الموسوعة، فقد بلغ عدد القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان المغربي منذ 1963 إلى 2016 ما مجموعه 1502 من القوانين، من بينها 420 اتفاقية دولية، ما يدل على مساهمة الرصيد التشريعي البرلماني في تعزيز وتنويع العلاقات الخارجية للمملكة.

 وتتضمن موسوعة العلاقات بين الحكومة والبرلمان 1963-2016 تسعة أجزاء، حيث تم تخصيص كل ولاية تشريعية بجزء منفصل يتضمن خمسة محاور تهم الدستور، والخطب الملكية، والتصاريح والبرامج الحكومية، والحصيلة التشريعية، والحصيلة الرقابية.

 ويهدف اللقاء الإعلامي التواصلي إلى تثمين علاقة التعاون الفعالة التي تسعى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تكريسها بفضل الإرادة المشتركة مع المؤسسة البرلمانية لخدمة الشأن العام بروح إيجابية وفي نطاق الاحترام المتبادل.

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شوف تيفي الخلفي الموسوعة التشريعية المصادقة الحصيلة الرقابية

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