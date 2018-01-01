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هام للمغاربة..من اليوم فصاعدا يمكنكم التقدم بشكايات في حق القنوات والإذاعات بهذه الطريقة

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 22:40 هام للمغاربة..من اليوم فصاعدا يمكنكم التقدم بشكايات في حق القنوات والإذاعات بهذه الطريقة | مجتمع
هام للمغاربة..من اليوم فصاعدا يمكنكم التقدم بشكايات في حق القنوات والإذاعات بهذه الطريقة
أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أنها أطلقت، يوم فاتح يناير الجاري، موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يشكل آلية مخصصة لإخبار المواطنين بطبيعة مهامها وتلقي مختلف شكاياتهم.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أنها أطلقت، يوم فاتح يناير الجاري، موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يشكل آلية مخصصة لإخبار المواطنين بطبيعة مهامها وتلقي مختلف شكاياتهم.

وأوضحت الهيأة، في بلاغ، أنها عملت منذ أزيد من سنتين على إعادة تصميم وتطوير موقعها الإلكتروني، في أفق أن يتحول إلى منصة تتيح للمواطنين الراغبين في الاطلاع على أخبار المؤسسة أو تقديم شكاوى، فرصة الوصول إلى المعلومات وتبادلها إلكترونيا.

كما مكنت إعادة تصميم الموقع الإلكتروني، يضيف البلاغ، من توسيع نطاق تقاسم الخبرات بينها وبين متعهدي الاتصال السمعي البصري، حيث تتيح لهم هذه البوابة الإلكترونية مجالا أوسع تم تصميمه وتجريبه في شراكة مع المتعهدين لتبادل المعلومات والمراسلات الإدارية والتنسيقية.

ومن جهة أخرى، خصصت (الهاكا) حيزا مهما، في هذا الموقع، للمضامين الخاصة بالدراسات التحليلية وبيانات التتبع، وتوزيعها حسب كل قطاع (إذاعي أو تلفزي) وحسب كل متعهد، ووفقا للإحصائيات والمعطيات الاقتصادية، ومختلف ردود الصحف، وكذا سلوكيات المستخدمين والمستجدات التكنولوجية واللقاءات المهنية الوطنية والدولية .

وأضاف البلاغ أن هذه المنصة، التي تمكن متعهدي الاتصال السمعي البصري من التلقي الآني لإنذارات تقنية تلزم (الهاكا) بالتدخل السريع في حال انقطاع البث مثلا أو حصول تشويش على مستوى الترددات الإذاعية أو ملاحظة بعض الخروقات لمقتضيات القوانين المعمول بها، تعد آلية مشتركة بين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وباقي الفاعلين في القطاع السمعي البصري الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يطور على نحو تدريجي المشهد الوطني.

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المغرب شوف تيفي الهاكا الشكايات القطاع السمعي البصري

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