عضو منظمة التحرير الفلسطينية : السعودية أبلغتنا عن صفقة القرن ﻿

صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، بأن القيادة الفلسطينية تم إبلاغها بصفقة ''القرن'' عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

شوف تيفي:

صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، بأن القيادة الفلسطينية تم إبلاغها بصفقة "القرن" عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار المجدلاني، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن "مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، نقل تفاصيل الصفقة لولي العهد السعودي".

وتبين حسب نفس المصدر أن القيادة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأمريكية، عبر ولي العهد السعودي، تمسكها بمبادرة السلام العربية كأساس للحل مع الجانب الإٍسرائيلي، مضيفا أن "ابن سلمان"، نقلها إلى الجانب الفلسطيني.

وأوضح المجدلاني، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات جوهرية وحاسمة خلال اجتماع المجلس المركزي، المزمع عقده منتصف يناير 2018.

وتابع المجدلاني حديثه موضحا أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد، السبت القادم، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله، لتطّلع على مقترحات اللجنة السياسية التي ستقدم للاجتماع المركزي.

وأبرز أن "اللجنة السياسية" عقدت اليوم، اجتماعها الأخير وأنهت صياغة المقترحات المزمع عرضها على "تنفيذية" المنظمة قبل طرحها على المركزي.

ويطلق مصطلح "صفقة القرن"، على خطة تعمل الإدارة الأمريكية على صياغتها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل 2014، إثر رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.