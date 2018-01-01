نقل سيدة بواسطة مروحية في حالة صحية حرجة بعد وضعها لتوأمين ميتين بإملشيل ﻿

تم صبيحة اليوم الأربعاء نقل امرأة تعاني من مضاعفات المخاض، على وجه السرعة، من المستشفى المدني المتنقل بإملشيل إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشدية بواسطة مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة.

"شوف تيفي"

تم صبيحة اليوم الأربعاء نقل امرأة تعاني من مضاعفات المخاض، على وجه السرعة، من المستشفى المدني المتنقل بإملشيل إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشدية بواسطة مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أنه فور إخبارها بوجود امرأة داهمها المخاض بدوار موتزلي الذي يبعد بكيلومتر واحد عن موقع المستشفى المدني المتنقل بإملشيل ، انتقلت مولدة على متن سيارة إسعاف إلى مكان تواجد المرأة التي كانت قد وضعت توأمين ميتين بالمنزل بطرق تقليدية مع بقاء المشيمة داخل الرحم ، الشيء الذي تسبب لها في نزيف دموي حاد مع انخفاض في الضغط الدموي.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا الوضع استدعى نقل المرأة ، على وجه السرعة، إلى المستشفى المدني المتنقل بإملشيل حيث قام الطبيب المختص في الإنعاش و التخدير و الطاقم المساعد له بالتكفل الطبي الذي تستدعيه حالتها الصحية بعدما تم وقف النزيف.

وحسب الوزارة فإنه ورغم تحسن حالتها الصحية، وبعد ساعتين من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية للمرة الثانية التي بينت أن نسبة الصفائح الدموية ضعيفة، ارتأى الطاقم الطبي المختص تحت إشراف طبيب الإنعاش و التخدير، وتحسبا لأي مضاعفات ، نقل السيدة بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشدية.

وذكر المصدر نفسه أن الأمر يتعلق بثاني حالة في أقل من 24 ساعة يتم نقلها من منطقة إملشيل بواسطة المروحية الطبية و الحالة الرابعة في أقل من أسبوع، التي تم إنقاذها بواسطة المساعدة الطبية الاستعجالية للتوليد.

كما أن مجموعة من النساء الحوامل بمركز إملشيل، استفدن، يضيف البلاغ، منذ انطلاق عملية "رعاية"، من الفحص الطبي والفحص بالصدى من طرف طبيب اختصاصي في طب النساء والتوليد بالمستشفى المتنقل بإملشيل.