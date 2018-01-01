هذا جديد جريمة قتل كوميدي بمدينة طنجة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمرت يومه الأربعاء، بإجراء تشريح طبي لجثمان الضحية ''محمد ب '' لمعرفة ملابسات حادث العثور عليه مقتولا بمنطقة حجر النحل نهاية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمرت يومه الأربعاء، بإجراء تشريح طبي لجثمان الضحية "محمد ب " لمعرفة ملابسات حادث العثور عليه مقتولا بمنطقة حجر النحل نهاية الأسبوع المنصرم .

وأكدت عائلة الضحية لـ "شوف تيفي" أنها تشك في أن وفاة ابنها غير طبيعية، وقد قتل على يد مجموعة من الأشخاص، قاموا بتكبيل يده وانهالوا عليه بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت عائلة الضحية بأنها رفضت تسلم جثة ابنها من مستودع الأموات بمستشفى " دوق دي طوفار " في انتظار ما سيكشف عنه تقرير التشريح الطبي الجديد الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، مشيرة إلى أن تشييع جثمانه كان من المفروض أن يتم بعد ظهر أمس الثلاثاء إلا أن التقرير الطبي الخاص بخبرة التشريح الطبي لم يكن جاهزا وتم نقل جثة الضحية لإجراء تشريح ثاني بأحد مختبرات التشريح بالدار البيضاء .

وأوضحت الأسرة بأنها تنتظر فتح تحقيق عاجل من السلطات القضائية المعنية للكشف عن حقيقة وفاة الشاب الذي كان قيد حياته محبوبا لدى أصدقائه وجيرانه ويتمتع بأخلاق طيبة لدى أقاربه ومعارفه .