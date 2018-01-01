 إدارة السجون تنظم بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة خاصة بالسجناء الأفارقة بالمغرب ﻿
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إدارة السجون تنظم بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة خاصة بالسجناء الأفارقة بالمغرب

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 20:02 إدارة السجون تنظم بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة خاصة بالسجناء الأفارقة بالمغرب | بوليتيك
إدارة السجون تنظم بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة خاصة بالسجناء الأفارقة بالمغرب
تزامنا مع تنظيم المغرب لبطولة إفريقا للأمم للمحليين ''الشان'' أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، عن تنظيم بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة لفائدة النزلاء الأفارقة

شوف تيفي:

تزامنا مع تنظيم المغرب لبطولة إفريقا للأمم للمحليين "الشان" أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، عن تنظيم بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغرة لفائدة النزلاء الأفارقة بالمؤسسات السجنية، وذلك بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبالموازاة مع بطولة إفريقيا للاعبين المحليين "شان 2018"، التي يستضيفها المغرب انطلاقا من السبت المقبل، وإلى غاية الرابع من شهر فبراير المقبل.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أن البطولة ستعرف مشاركة 12 بلداً إفريقيا من بينهم المغرب، وستجرى مبارياتها موزعة بين مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء، والسجن المحلي الأوداية بمدينة مراكش، والسجن المحلي سات فيلاج بطنجة، والسجن المحلي أيت ملول 2 بمدينة أكادير، وهي نفس المدن التي تحتضن فعاليات "شان 2018".

يشار إلى أن الفرق المشاركة ستمثل دول غينيا والكوت ديفوار، ونيجيريا، والكاميرون، وغانا، ومالي، وغينيا كوناكري، والسينغال، وغينيا بيساو، والجزائر، وتونس إضافة إلى المغرب كما سلف الذكر.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي السجون الأفارقة بطولة فعاليات

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