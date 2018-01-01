من جديد وزراء الخارجية العرب يناقشون وضع القدس في فبراير ﻿

قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في الأول من فبراير المقبل بهدف استكمال بحث طرق الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في الأول من فبراير المقبل بهدف استكمال بحث طرق الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

الاجتماع القادم حسب مصادر "روسيا اليوم" قد يتمخض عنه قرار بشأن عقد قمة عربية استثنائية في الأردن، وذكرت نفس المصادر أن اجتماع وزراء الخارجية الماضي الذي عقد في الـ9 من دجنبر، نصّ على إبقاء المجلس في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية.

يذكر أن وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ الشهر الماضي بإلغاء القرار وقالوا إنه "يقوض جهود تحقيق السلام".