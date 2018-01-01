 من جديد وزراء الخارجية العرب يناقشون وضع القدس في فبراير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا هو جديد تلميذة شفشاون صاحبة الرسالة المؤثرة واللي نقطعات عن الدراسة بسبب الفقر | مجتمع

عاجل..هذا هو جديد تلميذة شفشاون صاحبة الرسالة المؤثرة واللي نقطعات عن الدراسة بسبب الفقر

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف | دولي

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية | حوادث و حقوق

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية

بالفيديو.. شاحنة محملة بالرمال تقلبات أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاحنة محملة بالرمال تقلبات أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء

مثير..إكراميات خليجيين تطيح بمسؤول أمني كبير بالرباط | مجتمع

مثير..إكراميات خليجيين تطيح بمسؤول أمني كبير بالرباط

مؤلم..مرة أخرى: مصرع مغربية بإيطاليا +صورة | دولي

مؤلم..مرة أخرى: مصرع مغربية بإيطاليا +صورة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المغرب يتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي | اقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: المغرب يتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط عرس..شوفو شنو وقع‎ | دولي

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط عرس..شوفو شنو وقع‎

عاجل..هزة أرضية بالسواحل الفاصلة بين المغرب والبرتغال | حوادث و حقوق

عاجل..هزة أرضية بالسواحل الفاصلة بين المغرب والبرتغال

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

من جديد وزراء الخارجية العرب يناقشون وضع القدس في فبراير

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 19:11 من جديد وزراء الخارجية العرب يناقشون وضع القدس في فبراير | دولي
من جديد وزراء الخارجية العرب يناقشون وضع القدس في فبراير
قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في الأول من فبراير المقبل بهدف استكمال بحث طرق الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

شوف تيفي:

قررت جامعة الدول العربية عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في الأول من فبراير المقبل بهدف استكمال بحث طرق الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

الاجتماع القادم حسب مصادر "روسيا اليوم" قد يتمخض عنه قرار بشأن عقد قمة عربية استثنائية في الأردن، وذكرت نفس المصادر أن اجتماع وزراء الخارجية الماضي الذي عقد في الـ9 من دجنبر، نصّ على إبقاء المجلس في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية.

يذكر أن وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ الشهر الماضي بإلغاء القرار وقالوا إنه "يقوض جهود تحقيق السلام".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ترامب جامعة الدول العربية القدس خطوات مستقبلية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف | دولي

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف

مؤلم..مرة أخرى: مصرع مغربية بإيطاليا +صورة | دولي

مؤلم..مرة أخرى: مصرع مغربية بإيطاليا +صورة

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط عرس..شوفو شنو وقع‎ | دولي

بالفيديو..مضاربة خايبة وسط عرس..شوفو شنو وقع‎

عضو منظمة التحرير الفلسطينية : السعودية أبلغتنا عن صفقة القرن | دولي

عضو منظمة التحرير الفلسطينية : السعودية أبلغتنا عن صفقة القرن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مبادرة جميلة..ترانسبور فابور لتلاميذ دوار المكانسة نواحي الدارالبيضاء | روبورتاج
منذ 15 دقيقة

مبادرة جميلة..ترانسبور فابور لتلاميذ دوار المكانسة نواحي الدارالبيضاء

تحركات ولمسات اللاعب المغربي أشرف حكيمي مع ريـال مدريـد اليوم | زووم

تحركات ولمسات اللاعب المغربي أشرف حكيمي مع ريـال مدريـد اليوم

بالفيديو..في قلب الطريق اللي طاح فيها الصخر بين الشاون و الحسيمة..المواطنين تخلعو:حسينا بالأرض مشات و جات | بــووز

بالفيديو..في قلب الطريق اللي طاح فيها الصخر بين الشاون و الحسيمة..المواطنين تخلعو:حسينا بالأرض مشات و جات

فيلم الحنش بطولة عزيز داداس | زووم

فيلم الحنش بطولة عزيز داداس

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هذا هو جديد تلميذة شفشاون صاحبة الرسالة المؤثرة واللي نقطعات عن الدراسة بسبب الفقر | مجتمع
منذ 12 دقيقة

عاجل..هذا هو جديد تلميذة شفشاون صاحبة الرسالة المؤثرة واللي نقطعات عن الدراسة بسبب الفقر

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف | دولي

السلطات في تونس تعتقل 237 محتجا على إجراءات التقشف

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية | حوادث و حقوق

خطير..الرصاص يلعلع خلال مطاردة بارون مخدرات بالراشيدية

بالفيديو.. شاحنة محملة بالرمال تقلبات أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. شاحنة محملة بالرمال تقلبات أمام مؤسسة تعليمية بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.