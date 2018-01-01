عاجل..الملك محمد السادس يكلف هذه الشخصية بملف ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 ﻿

في إطار التحضير لملف ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 ، تم إسناد رئاسة لجنة ترشيح المغرب، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مولاي حفيظ العلمي.

"شوف تيفي"+"و م ع"

في إطار التحضير لملف ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 ، تم إسناد رئاسة لجنة ترشيح المغرب، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مولاي حفيظ العلمي.

وتتمثل مهمة العلمي بالخصوص، في تقديم كل الدعم اللازم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وإلى المديرية الخاصة المحدثة على مستوى الجامعة، طبقا لتوجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم ولدفتر تحملاته.

وبصفته هذه، سيعمل مولاي حفيظ العلمي كمخاطب الحكومة إزاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وسيتكلف من هذا المنطلق بتنسيق عمل مختلف القطاعات المعنية.

وسيشكل تقديم الترشيح المغربي مناسبة لإبراز دينامية الشباب وكذا مختلف مؤهلات المملكة ، فضلا عن مساهمتها في إشعاع المغرب والقارة الإفريقية.