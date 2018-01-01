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حادث خطير أودى بحياة سائق سيارة أجرة على مستوى طريق بن احمد وبرشيد

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 18:17 حادث خطير أودى بحياة سائق سيارة أجرة على مستوى طريق بن احمد وبرشيد | حوادث و حقوق
حادث خطير أودى بحياة سائق سيارة أجرة على مستوى طريق بن احمد وبرشيد
شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين بن احمد وبرشيد عشية يومه الأربعاء حادثة سير خطيرة أودت بحياة سائق سيارة أجرة.

شوف تيفي

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين بن احمد وبرشيد عشية يومه الأربعاء حادثة سير خطيرة أودت بحياة سائق سيارة أجرة.

وفي تفاصيل الحادث الخطير، اصطدم السائق بسيارة كانت تسير في الإتجاه المعاكس بعدما كان شاردا ينظر إلى حادثة سير وقعت بنفس المكان، ليفارق الحياة على إثر الحادث.

وأضافت مصادرنا، أن سيارة الأجرة كانت بداخلها ابنة السائق وامرأة ، اللذان تعرضا لإصابات خطيرة، حيث جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة.

هذا وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان من أجل فتح محضر في ظروف الحادث، ونقل جثة السائق إلى مستودع الأموات.

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حادث مميت وفاة سائق سيارة أجرة شوف تيفي

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