عاجل وبالفيديو..حادثة سير مروعة بخنيفرة ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة خنيفرة ومركز الهري قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير مروعة، عقب اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة خفيفة ما خلف إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة خنيفرة ومركز الهري قبل قليل من يومه الأربعاء، حادثة سير مروعة، عقب اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة خفيفة ما خلف إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جد خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن انزلاق الشاحنة قد يكون وراء وقوع الحادث، حيث اصطدمت بسيارة خفيفة، ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص، كانوا على متنها بجروح.

وأشار ذات المصدر أن عناصر الدرك، يحاولون في هذه اللحظات تسهيل حركة السير بالطريق الذي عرف وقوع الحادث، مشيرا إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية.