رسميا.. بعد الكشف عن وجود غرامات وعقوبة سجنية: هذا جديد الشرطة الإدارية بالبيضاء ﻿

في جديد ''الشرطة الإدارية'' التي سيتم نشرها بمجموعة من الأحياء، كشف مجلس مدينة الدار البيضاء، في بلاغ له، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، بأنه وفي إطار تحسين جودة العيش والرفع من جاذبية مدينة الدار

"شوف تيفي"

في جديد "الشرطة الإدارية" التي سيتم نشرها بمجموعة من الأحياء، كشف مجلس مدينة الدار البيضاء، في بلاغ له، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، بأنه وفي إطار تحسين جودة العيش والرفع من جاذبية مدينة الدار البيضاء، فإن المجلس يستعد للشروع في تفعيل الشرطة الإدارية الجماعية في ثلاث مجالات أساسية هي: "التعمير والملك العمومي والصحة والسلامة العامة".

وأوضح البلاغ على أن تفعيل الشرطة الإدارية يدخل ضمن المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين ومأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين أو إزاء ساكنتها بصفة عامة.

وأكد البلاغ أن المنهجية المعتمدة منذ سنتين تندرج في عمق التوجهات الاستراتيجية والعملية للبرنامج التنموي لمدينة الدار البيضاء، لأن الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة، من خلال شركة التنمية المحلية التي مكنت من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يبدأ عمل الشرطة الإدارية خلال شهر يناير الجاري على مستوى خمس مقاطعات كتجربة نموذجية ويتعلق الأمر بـ "أنفا، سيدي بليوط، المعاريف؛ مولاي رشيد، وسيدي عثمان"، بفريق عمل مكون من 70 مراقبا و7 مشرفين وميزانية تقدر بـ 3.7 مليون الدرهم.

وأشار مجلس المدينة في بلاغه بأن خدمة الشرطة الإدارية ستعمم في كافة المجال الترابي لمدينة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم التجربة .

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الأولى بخصوص عمل الشرطة الإدارية تشير إلى أن عقوبات المخالفين تتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و 10 آلاف درهم والسجن.