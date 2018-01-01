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مدرب شالكة الألماني يعاقب أمين حارث

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 18:02 مدرب شالكة الألماني يعاقب أمين حارث | سبور
مدرب شالكة الألماني يعاقب أمين حارث
عاقب مدرب فريق شالكة الألماني ''دومينيكو تديسكو'' ، الدولي المغربي أمين حارث بسبب مخالفات انضباطية تتمثل في التأخر عن التداريب .

شوف سبور

عاقب مدرب فريق شالكة الألماني "دومينيكو تديسكو" ، الدولي المغربي أمين حارث بسبب مخالفات انضباطية تتمثل في التأخر عن التداريب .

وبالرغم من تألق اللاعب المغربي مع فريق شالكة ، إلا أن المدرب تديسكو لم يجامله ، ووقع عليه عقوبة انضباطية ، حيث أجبر النجم الشاب على العمل في محل بيع الأدوات الرياضية للجماهير بالنادي ، حيث قام بمساعدة البائعين والعمال في المخازن .

ونشر موقع "سبور بوزر" اليوم الأربعاء خبر معاقبة مدرب نادي شالكة للدولي المغربي بعد تأخره عن تداريب الفريق ، كما عاقب تديسكو اللاعبين ويسترن ماك كيني ، وزميله فرانكو دوسانتو ، وقام الثلاثي بالعمل خلال وقت الراحة .

وقال المدرب تديسكو حسب موقع سبور بوزر ، أنه اختار هذه العقوبة ، وليس الغرامة المالية ، لكي يجعل اللاعبين يقتربون أكثر من المشاريع الخيرية .

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المغرب شوف سبور أمين حارث عقوبة

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