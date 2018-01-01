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هذا هو الترتيب الجديد لجواز السفر المغربي

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 17:31 هذا هو الترتيب الجديد لجواز السفر المغربي | بوليتيك
هذا هو الترتيب الجديد لجواز السفر المغربي
كشفت شركة ''هينلي أند بارتنرز'' المختصة في تخطيط الإقامة والتوطين، بداية السنة الجارية، عن قائمة ترتيب أفضل جوازات السفر في العالم ، والتي احتل خلالها جواز السفر المغربي الرتبة 61 عالميا والثامنة

"شوف تيفي"

 كشفت شركة "هينلي أند بارتنرز" المختصة في تخطيط الإقامة والتوطين، بداية السنة الجارية، عن قائمة ترتيب أفضل جوازات السفر في العالم ، والتي احتل خلالها جواز السفر المغربي الرتبة 61 عالميا والثامنة عربية.

وحسب ما كشف عنه موقع "cnn" يومه الأربعاء، فإن التصنيف الجديد جاء بناء على عدد الدول التي تُمكن حاملي "جوازات السفر" من السفر إليها دون تأشيرات.

وأوضح الموقع المذكور أن جواز السفر الألماني، جاء في المركز الأول على القائمة، كالأفضل في العالم، حيث يمكن لحامليه دخول 177 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة سفر، بينما جاء جواز السفر الأفغاني في المرتبة الأخيرة عالميا، حيث لا يمكن لحامليه من الدخول دون تأشيرة سوى لـ24 دولة حول العالم، مشيرا في الوقت نفسه أن أفضل جواز عربي هو الجواز الإماراتي الذي جاء في المركز الـ33 .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جوازات السفر التأشيرة التصنيف

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