عاجل..مياه البحر ضواحي الجديدة تلقي هيكلا عظميا واستنفار لمصالح الدرك الملكي ﻿

ألقت مياه البحر بدوار إبراهيم على مستوى منطقة مولاي عبد الله ضواحي الجديدة، قبل قليل من يومه الأريعاء، هيكلا عظميا يبدو من خلال الملابس التي وجدت عليه بأنها تعود لشاب.

"شوف تيفي"

ألقت مياه البحر بدوار إبراهيم على مستوى منطقة مولاي عبد الله ضواحي الجديدة، قبل قليل من يومه الأريعاء، هيكلا عظميا يبدو من خلال الملابس التي وجدت عليه بأنها تعود لشاب.

وحسب مصادر محلية فإن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية في الموضوع استنفرت قواتها التي حلت بعين المكان، وعاينت الهيكل العظمي الذي تحلل "اللحم" المحيط به بسبب ملوحة مياه البحر.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك فتحت تحقيقا للكشف عن هوية هذا الشخص الذي عثر على هيكله العظمي، مشيرة إلى أن سيارة إسعاف نقلته إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة.