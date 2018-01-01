انفراد.. فرحة سكوادرا تجمع شمل مجموعات المكانا ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، اليوم الأربعاء، أنه مباشرة بعد إطلاق سراح زكرياء بالقاضي المعروف بسكوادرا، أجري اتصال بين ألتراس غرين بويز مع أحد أبرز المسؤولين على ألتراس درب السلطان توج

شوف سبور

علمت "شوف سبور" من مصادر موثوق بها، اليوم الأربعاء، أنه مباشرة بعد إطلاق سراح زكرياء بالقاضي المعروف بسكوادرا، أجري اتصال بين ألتراس غرين بويز مع أحد أبرز المسؤولين على ألتراس درب السلطان توج بإبرام صلح بين المجموعتين.

وعبرت كلا المجموعتين، عن فرحتهما لإطلاق سراح كابو الرجاء البيضاوي متمنية أن تعود القلعة الخضراء لسابق عهدها بعد رحيل سعيد حسبان رئيس الفريق خلال الجمع العام الاستثنائي المقبل.

وحسب مصادر شوف سبور فإن أبرز ما جاء في لقائهما : اليوم فرحنا بسكوادرا والسيمانة الجاية غادي نفرحوا بزكرياء التوال" في إشارة إلى المسؤول عن ألتراس درب السلطان.