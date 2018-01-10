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بالصورة..كلمات مؤثرة من الفنانة سعيدة فكري بعد أيام من وفاة والدها

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 16:51 بالصورة..كلمات مؤثرة من الفنانة سعيدة فكري بعد أيام من وفاة والدها | ثقافة و فنون
بالصورة..كلمات مؤثرة من الفنانة سعيدة فكري بعد أيام من وفاة والدها
نشرت الفنانة سعيدة فكري، يومه الأربعاء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورتها رفقة والدها المتوفى، ووضعت إلى جانبها تدوينة طويلة، وجهت من خلالها الشكر لمن قدم لها الدعم والمساواة بعد

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة سعيدة فكري، يومه الأربعاء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورتها رفقة والدها المتوفى، ووضعت إلى جانبها تدوينة طويلة، وجهت من خلالها الشكر لمن قدم لها الدعم والمساواة بعد وفاة والدها.

وكتبت فكري في تدوينتها :"أشكركم أحبائي في الله على رسائلكم المواسية لي في فقدان والدي. امتناني لكل من جاء وحضر لمساندتي وعائلتي في هاته المِحنة أبعد الله عنكم المحن وحفظكم وذويكم من كل سوء. أحبكم في الله".

تجدر الإشارة إلى أن والد الفنانة الريفية سعيدة فكري، فارق الحياة خلال الفاتح من شهر يناير الجاري بعد صراع طويل مع المرض.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعيدة فكري الوفاة

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