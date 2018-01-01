 بوسعيد ينفي تفاعل وزارته مع مقترح قانون منع التعويضات، والبام يؤكد تفاعله مع مقترح الاتحاد الاشتراكي ﻿
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بوسعيد ينفي تفاعل وزارته مع مقترح قانون منع التعويضات، والبام يؤكد تفاعله مع مقترح الاتحاد الاشتراكي

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 16:46 بوسعيد ينفي تفاعل وزارته مع مقترح قانون منع التعويضات، والبام يؤكد تفاعله مع مقترح الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك
بوسعيد ينفي تفاعل وزارته مع مقترح قانون منع التعويضات، والبام يؤكد تفاعله مع مقترح الاتحاد الاشتراكي
نفى وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد تفاعل وزارته مع مقترح قانون منع التعويضات القاضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية.

شوف تيفي:

نفى وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد تفاعل وزارته مع مقترح قانون منع التعويضات القاضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية.

وقال بوسعيد في تصريح لشوف تيفي بأن الأمر يتعلق بمقترح قانون يأتي من طرف الفرق البرلمانية وليس من طرف الحكومة، وبأن القانون يبدأ بمراحل تشريعية أولها مناقشته من جميع النواحي ثم التصويت عليه، مضيفا أن مجلس الحكومة يدرس المقترح مع احتمال التصويت عليه أو رفضه بعد التعبير عن رأيه في الموضوع .

وأشار بأن القانون هو مقترح لم يدخل إلى حدود الساعة مرحلة النقاش، وأن وزارته لم تتوصل بأي تفاصيل في الموضوع.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الأصالة والمعاصرة خالد أدنون "لشوف تيفي" إن الحزب عبر عن طريق فريقه النيابي عن عدم الجمع بين الأجور والتعويضات وتفاعل وسيتفاعل إيجابا مع المقترح لأنه مرتبط بتخليق الحياة العامة وعدم الجمع ​بين التعويضات​ والأجور بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية​.

وأكد بأن المقترح يدخل كذلك في إطار الحفاظ على المال العام الذي مصدره دافعو الضرائب فلا يمكن لأي شخص كيفما كانت صفته أن يجمع ما بين أجرين أو تعويضين .

يشار إلى أن محمد أشرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكد أن مقترح القانون القاضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات "سيلقى منا كل الدعم والمساندة"، بقبة البرلمان المغربي الذي ناقش صباح اليوم الموضوع.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الاتحاد الاشتراكي الأجور الأصالة والمعاصرة

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