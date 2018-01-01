السلطات تُنذر المعتصمين في سد ''تودغى'' وتهدد بتسخير القوة العمومية ﻿

رغم الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية بإقليم تنغير مع كافة الأطراف من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا ممثلي المحتجين، والذي تم على إثره التوصل إلى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 2017/12/23 ،

شوف تيفي:

رغم الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية بإقليم تنغير مع كافة الأطراف من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا ممثلي المحتجين، والذي تم على إثره التوصل إلى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 2017/12/23 ، إلا أن مجموعة من المحتجين رفضوا الجلوس إلى طاولة الحوار وأصروا على الاعتصام بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير، مع عرقلة الأشغال منذ تاريخ 2017/11/15 .

وطبقا لبلاغ العمالة حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة منه فإن اغلاق منافذ الحوار بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات.

وأشار البلاغ أن السلطات الإقليمية ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية طبقا لما هو مخول لها قانونا، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة، لضمان استكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام، تحقيقا للمنفعة العامة.