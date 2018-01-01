عـــــــــاجل : العثور على جثة ثلاثيني بمصفاة مائية بالفقيه بن صالح ﻿

عــلمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم العثور على جثة تعود لشاب ثلاثيني ينحدر من أولاد بورحمون وذلك بعدما لمح مواطنون زوال يومه الأربعاء جثة عالقة بمصفاة مائية بضواحي بجماعة بورحمون إقليم الفقيه بن

"شــــوف تيفي"

عــلمت "شوف تيفي" من مصادرها أنه تم العثور على جثة تعود لشاب ثلاثيني ينحدر من أولاد بورحمون وذلك بعدما لمح مواطنون زوال يومه الأربعاء جثة عالقة بمصفاة مائية بضواحي بجماعة بورحمون إقليم الفقيه بن صالح .

وأفــادت ذات المصدر لــ"شوف تيفي" أن الجثة تعود لشاب من مواليد 1984 ، ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى وفاته بالمصفاة المائية ، وهل هي جريمة قتل أم حادث عرضي ووفاة طبيعية إلى حدود اللحظة .

هـــذا وقــد تم نقل جثة المتوفى إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.