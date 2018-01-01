 توقيف 11 شخصــا بعمالة تنغير بسبب عرقلة إنجاز مشروع بدون وجه حق ﻿
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توقيف 11 شخصــا بعمالة تنغير بسبب عرقلة إنجاز مشروع بدون وجه حق

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 15:52 توقيف 11 شخصــا بعمالة تنغير بسبب عرقلة إنجاز مشروع بدون وجه حق | بوليتيك
توقيف 11 شخصــا بعمالة تنغير بسبب عرقلة إنجاز مشروع بدون وجه حق
على إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتجمهر بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير مع عرقلة الأشغال، منذ تاريخ 15 نونبر 2017، قامت السلطات المحلية اليوم الأربعاء 10 يناير 2018، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة،

''شــوف تيفي''

على إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتجمهر بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير مع عرقلة الأشغال، منذ تاريخ 15 نونبر 2017، قامت السلطات المحلية اليوم الأربعاء 10 يناير 2018، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بتسخير القوة العمومية لفض هذا التجمهر وضمان استكمال إنجاز الأشغال.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه من عمالة تنغير أبرز أنه بعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا، ستتم إحالتهم على العدالة، ونقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية، ويأتي هذا التدخل حماية للأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمالة إقليم تنغير قد أكدت في بلاغ سابق أن هؤلاء الأشخاص رفضوا كل قنوات الحوار مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بلاغ عمالة تنغير مشروع

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