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ســــابقة.. '' ترامب'' يصف القضاء الأمريكي بأنه ''غير عادل''

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 15:15 ســــابقة.. ترامب يصف القضاء الأمريكي بأنه غير عادل | دولي
ســــابقة.. '' ترامب'' يصف القضاء الأمريكي بأنه ''غير عادل''
وصف الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' يومه الأربعاء النظام القضائي بأنه ''غير عادل'' و''لم يعد فعالا'' بعد قرار قاض في كاليفورنيا تجميد إلغاء برنامج يسمح للمهاجرين الشباب الذين لم تتم تسوية أوضاعهم

 ''شــوف تيفي''

 

وصف الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' يومه الأربعاء النظام القضائي بأنه ''غير عادل'' و''لم يعد فعالا'' بعد قرار قاض في كاليفورنيا تجميد إلغاء برنامج يسمح للمهاجرين الشباب الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بالعمل والدراسة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب أن قرار القاضي يكشف ''إلى أي درجة نظامنا القضائي غير عادل ولم يعد فعالا عندما يجري الطرف المعارض في قضية (مثل مسألة البرنامج) إلى الدائرة التاسعة ويكسب دائما تقريبا قبل أن تقلب محاكم أعلى القرار'' حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

وقبيل تصريحات ترامب وصف البيت الأبيض قرار القاضي بأنه ''فضيحة''.

 

 

 

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شوف تيفي قرار القضاء الأمريكي

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