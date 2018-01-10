عــاجل:انهيارات صخرية و أمطار عاصفية تُوقف حركة السير بين تطوان وشفشاون ﻿

تسببت السيول الكثيفة والتساقطات المطرية الغزيرة، يومه الأربعاء في توقف حركة السير بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان والحسيمة مرورا بشفشاون .

''شــوف تيفي''

تسببت السيول الكثيفة والتساقطات المطرية الغزيرة، يومه الأربعاء في توقف حركة السير بالطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان والحسيمة مرورا بشفشاون .

وفي هذا الصدد علمت ''شوف تيفي'' أن الأمطار الغزيرة والعاصفية، التي تهاطلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على إقليمي تطوان وشفشاون، تسببت في انجراف الأتربة والأحجار، وانغمار المسالك الطرقية بالمياه وهو ما نتج عنه توقف حركة السير مؤقتا في أكثر من موقع خاصة على مستوى الطريق الرابطة بين تطوان وشفشاون .

وأضاف المصدر ذاته، أن الوضع تطلب تدخلا دؤوبا لأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والسلطات المحلية والأمنية للحيلولة دون الانقطاع التام للطرق المعنية وتنظيم حركة السير وضمان انسيابها وتوفير مسالك طرقية بديلة.