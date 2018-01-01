ســــكوب..ها علاش خرج كابو الرجاء ''السكوادرا'' من سجن عكاشة قبل ميكمل المدة السجنية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن زكرياء بلقاضي الملقب بالسكوادرا غادر يومه الأربعاء أسوار سجن عكاشة بعدما استفاد من عفو ملكي بمناسبة 11 يناير ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال.

شــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن زكرياء بلقاضي الملقب بالسكوادرا غادر يومه الأربعاء أسوار سجن عكاشة بعدما استفاد من عفو ملكي بمناسبة 11 يناير ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال.

وكشفت مصادر مقربة من كابو الرجاء أن حُسن السيرة والسلوك بالإضافة إلى حصول السكوادرا على دبلوم في مجال التصميم الفوتوغرافي'' ساهم بشكل كبير في استفادته من العفو الملكي.

و تم في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء الإفراج عن زكرياء بلقاضي المعروف بـ '' سكوادرا'' كابو فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من السجن بعد اعتقاله على خلفية أحداث شغب لقاء الرجاء والحسيمة .

و كان من المفروض أن يكمل السكوادرا عقوبته السجنية شهر مارس 2018