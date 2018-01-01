قربــالة بين الجمعيات الحقوقية والدفاع عن القاصرين .. كلشي باغي يركب على قضية ''بيدوفيل'' فاس .. وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن ملف ما بات يعرف بـ ''بيدوفيل'' فاس، فرق شمل جمعيات ومنظمات حقوقية صبيحة يومه الأربعاء قبالة محكمة الاستئناف بذات المدينة، وذلك تزامنا مع مثول المتهم أمام قاضي التحقيق .

''شـــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن ملف ما بات يعرف بـ ''بيدوفيل'' فاس، فرق شمل جمعيات ومنظمات حقوقية صبيحة يومه الأربعاء قبالة محكمة الاستئناف بذات المدينة، وذلك تزامنا مع مثول المتهم أمام قاضي التحقيق .

وأضـــافت ذات المصادر أن العديد من الجمعيات الحقوقية المحلية المحسوبة على العاصمة العلمية كجمعية ''قافلة نور للصداقة'' و''الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد'' وفعاليات حقوقية أخرى حاصرت رئيسة ''جمعية ما تقيش ولادي'' وطاقم تلفزيوني كان برفقتها ، ومنعوها من التحدث إلى وسائل الإعلام الرسمية في الموضوع على اعتبار أنها تريد الركوب على الملف لا غير.

وفي ذات السياق استنكرت الجمعيات الحقوقية التي واكبت الملف منذ لحظة الاعتقال إلى حدود مثول المتهم على أنظار محكمة الاستئناف بفاس تصرف رئيسة ''جمعية متقيش ولادي'' وتحمل عناء السفر في لحظات متأخرة لأجل الظهور أمام وسائل الإعلام، علما أن أسر الضحايا لا علم لهم بهذه الأخيرة وارتباطها بالملف حيث رفضت إحدى عائلات الضحايا محامي الجمعية الترافع على ضحيتها التي تعرضت للاغتصاب من طرف المتهم، ومن المنتظر أن تصدر الجمعيات بيانا يحمل توقيع عائلات الضحايا وبعض فعاليات المدينة للمطالبة بإبعاد ''جمعية ماتقيش ولادي'' ورفض دخولها على الخط .

هــذا وقد تم تأجيل الجلسة إلى الأربعاء المقبل من طرف قاضي التحقيق لإتمام التحقيق مع القاصرين الذين يتم الاستماع إليهم في حالة سراح والمعتقل ''البيدوفيل'' المتواجد بسجن بوركايز .