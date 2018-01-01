ثانوية علال الفاسي بطنجة تفند حادث إطلاق غاز الكريموجين على يد أحد التلاميذ ﻿

بعد الأخبار المتداولة حول إطلاق تلميذ داخل ثانوية علال الفاسي بطنجة لغاز الكريموجين المسيل للدموع هذا الأسبوع ، نفت إدارة المؤسسة التعليمية هاته الأخبار المتداولة يومه الأربعاء.

شوف تيفي

بعد الأخبار المتداولة حول إطلاق تلميذ داخل ثانوية علال الفاسي بطنجة لغاز الكريموجين المسيل للدموع هذا الأسبوع ، نفت إدارة المؤسسة التعليمية هاته الأخبار المتداولة يومه الأربعاء.

وأمام هذا الأمر، نفى عبد الرحمن لوكيلي مدير المؤسسة في اتصال له مع شوف تيفي الأخبار المتداولة بخصوص إطلاق التلميذ لغاز الكريموجين، مضيفا أن كل ما في الأمر، هو إغماء إحدى التلميذات بالفصل الدراسي نتيجة معاناتها من مرض الربو.

وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى نقل التلميذة المغمى عليها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.