ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي ﻿

قال باحثون إنهم طوروا كبسولة جديدة لعلاج داء السيدا، يدوم مفعولها لمدة أسبوع، بدلا من الجرعة اليومية، بحيث يتناولها المريض مرة واحدة فقط، وتفرغ محتوياتها تدريجيا على مدار الأسبوع.

شــوف تيفي:

قال باحثون إنهم طوروا كبسولة جديدة لعلاج داء السيدا، يدوم مفعولها لمدة أسبوع، بدلا من الجرعة اليومية، بحيث يتناولها المريض مرة واحدة فقط، وتفرغ محتوياتها تدريجيا على مدار الأسبوع.

وأعلن الباحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومستشفى بريغهام للنساء في الولايات المتحدة عن تطوير الكبسولة المذكورة، ونشروا نتائج أبحاثهم في العدد الأخير من دورية (Nature Communications) العلمية.

وقال جيوفاني ترافرسو، أحد المشاركين في البحث من مستشفى بريجهام للنساء، إن "أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون علاج داء السيدا والوقاية منه هو الالتزام بتناول الجرعات"مضيفا أن هذه الكبسولة يمكن أن تجعل من السهل بكثير للمرضى التمسك بجدول صارم من الجرعات اللازمة لمكافحة داء السيدا.

ويهاجم داء السيدا جهاز المناعة في الجسم البشري، ويعطل عمله، ويتسبب في إصابته بالضعف والوهن، ويتركه دون قوة دفاعية قادرة على مواجهة أي مرض. ويسهم تناول مضادات الفيروسات بصفة منتظمة في تراجع انتشار الفيروس، ومنعه من تدمير الجهاز المناعي.

وإذا لم تتم مكافحة الداء، يتعرض المصاب لأنواع كثيرة وخطيرة من الأمراض والسرطانات، التي تسمى "الأمراض الانتهازية"؛ لأنها تنتهز فرصة عجز جسم الإنسان عن الدفاع عن نفسه فتهاجمه.

وطبقا للأمم المتحدة، فإن داء السيدا يتسبب في وفاة 35 مليون شخص في العالم منذ اكتشافه لأول مرة في يونيو 1981، بالولايات المتحدة.