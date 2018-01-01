 انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و ''بنكيران'' في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) ﻿
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بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 13:40 انفـــراد.. إلياس العماري هـدد اسحاق شارية بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. وشباط و بنكيران في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) | بوليتيك
انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و ''بنكيران'' في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة)
كــشف ''اسحاق شارية''محامي ''ناصر الزفزافي'' سابقا، أن ''إليـاس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد أقدم على تهـديده ، وذلك بعد مرافـعته الشهيرة داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أثناء

 ''شــوف تيفي''

كــشف ''اسحاق شارية''محامي ''ناصر الزفزافي'' سابقا، أن ''إليـاس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد أقدم على تهـديده ، وذلك بعد مرافـعته الشهيرة داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أثناء أشغال محاكمة المعتقلين المتهمين على إثر أحداث الحسيمة.

وصرح ''اسحاق شارية'' لــ''شـوف تيفي'' قائلا : ''بعد مرافعتي الأخيرة في ملف الحسيمة تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بالرباط ضمنتها مجموعة من الوقائع التي أرى فيها بداية حجج حول ارتباط إلياس العماري بالحسيمة'' مشيرا إلى أنه تعرض إلى التهديد من طرفه على إثر اقحامه كفاعل سياسي في التآمر على الملك ومحاولة تأجيج الأوضاع بمدينة الحسيمة حيث قال '' تقدمت بشكاية تحمل التهديدات التي تلقيتها من هذا الشخص بعد المرافعة ''.

وأضــاف ''شـارية'' أنه من الطبيعي أن الوكيل العام بالرباط لما تقدم إليه شكاية تحمل قدرا من الجدية أن يأمر بفتح تحقيق وهذا ما قام به ، تبين الآن على أن فعلا النيابة العامة تطبق معنى الاستقلالية وأمرت بفتح تحقيق وحالت الأمر على فرقة من الشرطة القضائية بالرباط ''.

ولم يفوت ''شارية'' الفرصة أمام الشرطة القضائية لذكر بعض الزعماء السياسيين وإقحامهم في موضوع ''الياس العماري'' رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، حيث طالبها أن تستأنس في تعميق بحثها على تصريحات كل من ''حميد شباط'' الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، و ''عبد الإله بنكيران'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، و النقيب ''محمد زيان'' ، باعتبار هذه الأسماء سبق وخرجت بتصريحات نارية على ''الياس العماري'' أكثر من مرة وأقحمت اسمه في مناورات عديدة عرفها المشهد السياسي المغربي في مراحل سابقة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الياس العماري حميد شباط بنكيران الحسيمة

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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