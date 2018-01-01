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تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 13:38 تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم | سبور
تفاصيل اجتماع لقجع مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء اجتماعا بمقر الجامعة برئاسة فوزي لقجع، حيث وضعهم في صورة الأحداث التي يستعد المغرب لتنظيمها في مقدمتها بطولة إفريقيا

شوف سبور

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء اجتماعا بمقر الجامعة برئاسة فوزي لقجع، حيث وضعهم في صورة الأحداث التي يستعد المغرب لتنظيمها في مقدمتها بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين التي ستقام ببلانا في الفترة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2018 مشيدا بالعمل الذي تقوم به اللجنة المنظمة المحلية لإنجاح هذا العرس الكروي الإفريقي.

وخلال هذا الإجتماع، تمت مناقشة قانون الطب الرياضي في منظومة كرة القدم الوطنية حيث قدم حمزة حجوي، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عرضا مفصلا في الموضوع حيث تطرق للإجراءات المستعجلة التي يجب اتخاذها، كإعداد عقد موحد للطبيب الممارس في البطولة الوطنية الاحترافية، ضرورة ملاءمة دفتر تحملات الأندية ليتضمن الشروط الجديدة للهيئة الطبية، عقد اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الصحة تحدد شروط وضع الأطباء رهن إشارة الفرق .

ومن جهة اخرى، قدم طارق السجلماسي رئيس لجنة الحكامة، عرضا حول الإجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي مع الفرق الوطنية المحترفة بخصوص تحويل الأندية إلى شركات رياضية، مشيرا إلى المشاكل التي تطرق لها بعض رؤساء الفرق والتي تحول دون انتقال أنديتهم إلى شركات رياضية، وبعد نقاش مستفيض تم التأكيد على أن شهر غشت 2018 سيكون آخر آجال لتحويل الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية، وتم تحديد 16 ناديا في القسم الأول و8 فرق في القسم الثاني الاحترافي الذين سيخضعون لمقاييس ولوج نظام الشركات الرياضية.

وأخيرا، قدم السجلماسي، رئيس لجنة الحكامة مشروع لجنتي الحكامة والأخلاقيات، أبرز من خلاله الخطوط العريضة لأهمية المشروع في تخليق ممارسة كرة القدم الوطنية تماشيا مع توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تم الاتفاق على دراسته وإبداء الملاحظات من أجل المصادقة عليه في الاجتماع المقبل.

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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