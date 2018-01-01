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حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 12:41 حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم | بوليتيك
حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 9 يناير 2018 بالمركز العام تحت رئاسة ''نزار بركة'' الأمين العام ، وذلك لمناقشة مستجدات المشهد السياسي، والعمل البرلماني

''شــوف تيفي''

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 9 يناير 2018 بالمركز العام تحت رئاسة ''نزار بركة'' الأمين العام ، وذلك لمناقشة مستجدات المشهد السياسي، والعمل البرلماني والتنظيمي للحزب.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، ففي بداية الاجتماع قامت اللجنة التنفيذية بتقييم الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم 4 يناير، والتي شابتها العديد من الخروقات والممارسات المنافية لنزاهة الانتخابات، كما نوهت بالحملة التي قام بها الحزب في كل من الناظور وكرسيف ، وتعتبر أن عدد الأصوات المهمة التي حصل عليها الحزب والتجاوب التلقائي للمواطنين ، يبينان بوضوح التقدير الذي يحظى به حزب الاستقلال لدى الناخبين ، وتعبر عن شكرها للمواطنات والمواطنين الذين صوتوا على حزب الاستقلال وعن اعتزازها بالعمل الذي يقوم به ''محمد الطيبي'' و ''علي الجغاوي'' للتفاعل المستمر مع قضايا المواطنين، بالرغم من عدم تمكنهما بالفوز.

واستنكرت اللجنة التنفيذية بشدة استمرار بعض مظاهر الفساد الانتخابي وخصوصا اللجوء إلى الاستعمال المكثف والمخيف للمال في هذه الانتخابات، وهو ما يعيد طرح السؤال من جديد حول حرية العملية الانتخابية وحقيقة تمثيل الإرادة الشعبية، وتدارست اللجنة التنفيذية بعد ذلك موضوع مجانية التعليم الذي يعتبر من المبادئ المؤسسة للتعادلية الاقتصادية والاجتماعية، ومحورا وازنا في أدبيات ومرجعيات الحزب، وتعتبر أن حزب الاستقلال الذي ناضل طيلة عقود من الزمن من أجل دمقرطة التعليم ومجانيته حتى أصبح مكسبا شعبيا، لا يمكنه القبول بأن يتم إصلاح منظومة التعليم على حساب ضرب مبدأ المجانية، وأن أي مسعى للحكومة في هذا الاتجاه سيكون له عواقب وخيمة على بلادنا، وسيفتح الباب أمام تعليم نخبوي، و سيعمق من حدة الفوارق الاجتماعية.

كما تعتبر أن الطبقة الوسطى ببلادنا التي أصبحت هشة في السنين الأخيرة ، ولا يمكن القبول بالمرة باستمرار استهدافها وتفقيرها بأن تكون ضحية لرفع مجانية التعليم، واستعرضت اللجنة التنفيذية في الأخير أجندة أجرأة برنامج النهوض بالحزب، وكذا العمل البرلماني لفريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين.

 

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شوف تيفي حزب الاستقلال اللجنة التنفيذية المغرب نزار بركة

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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