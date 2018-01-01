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خــــاص..فايسبوكيون غاضبون من الناصيري بعد إقالة عموتة بطريقة ملغومة

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 12:25 خــــاص..فايسبوكيون غاضبون من الناصيري بعد إقالة عموتة بطريقة ملغومة | سبور
خــــاص..فايسبوكيون غاضبون من الناصيري بعد إقالة عموتة بطريقة ملغومة
سخط فيسبوكي عبرت عنه الجماهير الودادية عبر الموقع الأزرق مباشرة بعد الإقالة الملغومة التي قام بها رئيس الفريق سعيد الناصيري في حق الإطار الوطني الحسين عموتة وطاقمه يوم الثلاثاء 9 يناير2018.

شـــوف تيفي:

سخط فيسبوكي عبرت عنه الجماهير الودادية عبر الموقع الأزرق مباشرة بعد الإقالة الملغومة التي قام بها رئيس الفريق سعيد الناصيري في حق الإطار الوطني الحسين عموتة وطاقمه يوم الثلاثاء 9 يناير2018.

وحسب ما عاينت ''شوف تيفي'' قوبل اعلان رحيل المدرب بموجة غضب الجماهير الحمراء التي لطالما أسعدتها الألقاب التي حققها عموتة و المتمثلة في كأس عصبة أبطال افريقيا لسنة 2017 الذي غاب عن خزينة النادي منذ 1992 ولقب البطولة الوطنية التاسعة عشر في تاريخ النادي موسم 2016-2017

فيما ذهبت بعض التعاليق إلى مهاجمة رئيس النادي سعيد الناصيري الذي أجبر عموتة على ترك الفريق الأحمر بعدما دخل التاريخ من أوسع أبوابه حيث دون اسمه كأول مدرب مغربي يتوج بلقب عصبة الأبطال .

الجماهير الملمة بالشأن الرياضي في بلادنا أكدت أن العطب ليس في المدرب الحسين عموتة، لأنه بالمقاييس المغربية هو بطل حقيقي لكن المشكل في تركيبة الوداد من اللاعبين، خاصة على مستوى وسط الميدان والدفاع وفي الإدارة التي تُسير النادي حسب منطقها.

شريحة مهمة من الجماهير سواء الودادية أو الرجاوية أكدت في تصريحات استقتها ''شوف تيفي'' أن فريق الوداد البيضاوي خسر مدربا كبيرا أعطى الشيء الكثير لفريق متواضعٍ..فهل فعلا أخطأ الناصيري بعد فكه الارتباط رسميا مع عموتة وأقاله بهذه الطريقة؟؟

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الناصري طريقة ملغومة

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أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

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