المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي »

علمت شوف تيفي، أن مجموعة من المخرجين المغاربة يُطالبون في هذه الأثناء من يومه الأربعاء، بحقوقهم أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الرباط.

شوف تيفي



علمت شوف تيفي، أن مجموعة من المخرجين المغاربة يُطالبون في هذه الأثناء من يومه الأربعاء، بحقوقهم أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الرباط.

وحسب موفد شوف تيفي من عين المكان، فإن كلا من سعيد الناصيري، وكريم الدرقاوي، وادريس شويكة والمخرج التازي وآخرين نظموا وقفة احتجاجية بمساندة من النقابة الحرة للموسيقى المغاربة وغرفة المُنتجين بغرض المطالبة بحقوقهم المُتجليةِ في محاربة مقولة « باك صاحبي » وإنصاف جميع الممثلين والمخرجين والتساوي في فرص الشغل.

وأضاف المصدر ذاته، أن المخرجين والممثلين اتهموا خلال الوقفة الاحتجاجية بعض شركات الإنتاج باحتكار ميدان التمثيل.