 المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي » ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي | مجتمع

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون | ثقافة و فنون

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون

انفـــراد.. إلياس العماري هـدد اسحاق شارية بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. وشباط و بنكيران في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) | بوليتيك

انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش

عاجل.. سيدة شعلات فراسها العافيا بمقاطعة سيدي مومن وهذه الأسباب | حوادث و حقوق

عاجل.. سيدة شعلات فراسها العافيا بمقاطعة سيدي مومن وهذه الأسباب

حصري..اختلاس الملاين من وكالة تابعة لبريد المغرب بتطوان | حوادث و حقوق

حصري..اختلاس الملاين من وكالة تابعة لبريد المغرب بتطوان

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم | بوليتيك

حزب الاستقلال يحذر الحكومة من ضرب مبدأ مجانية التعليم

المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي » | ثقافة و فنون

المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي »

عاجل..مثول البيدوفيل الفرنسي المتورط في ممارسة الجنس على طفلات قاصرات باستئنافية فاس | حوادث و حقوق

عاجل..مثول البيدوفيل الفرنسي المتورط في ممارسة الجنس على طفلات قاصرات باستئنافية فاس

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي »

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 12:05 المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي » | ثقافة و فنون
المخرجين دارو وقفة احتجاجية قدام البرلمان باش يطالبو بحقوقهم ومحاربة « باك صاحبي »
علمت شوف تيفي، أن مجموعة من المخرجين المغاربة يُطالبون في هذه الأثناء من يومه الأربعاء، بحقوقهم أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الرباط.

شوف تيفي


علمت شوف تيفي، أن مجموعة من المخرجين المغاربة يُطالبون في هذه الأثناء من يومه الأربعاء، بحقوقهم أمام البرلمان بالعاصمة الإدارية الرباط.

وحسب موفد شوف تيفي من عين المكان، فإن كلا من سعيد الناصيري، وكريم الدرقاوي، وادريس شويكة والمخرج التازي وآخرين نظموا وقفة احتجاجية بمساندة من النقابة الحرة للموسيقى المغاربة وغرفة المُنتجين بغرض المطالبة بحقوقهم المُتجليةِ في محاربة مقولة « باك صاحبي » وإنصاف جميع الممثلين والمخرجين والتساوي في فرص الشغل.

وأضاف المصدر ذاته، أن المخرجين والممثلين اتهموا خلال الوقفة الاحتجاجية بعض شركات الإنتاج باحتكار ميدان التمثيل.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المخرجين وقفة احتجاجية قدام البرلمان يطالبو بحقوقهم محاربة « باك صاحبي »

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون | ثقافة و فنون

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون

مثير وبالصورة.. دنيا باطمة دخلات طول وعرض فولد عبد الرؤوف وها علاش | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة.. دنيا باطمة دخلات طول وعرض فولد عبد الرؤوف وها علاش

زكرياء الغافولي يلتقي بسعد المجرد بباريس | ثقافة و فنون

زكرياء الغافولي يلتقي بسعد المجرد بباريس

بالفيديو..الناس كيموتو على لطيفة رأفت..شوفو شنو داروا معاها في مطار كازا | ثقافة و فنون

بالفيديو..الناس كيموتو على لطيفة رأفت..شوفو شنو داروا معاها في مطار كازا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مطالب بالحكم المؤبد على البيديوفيل الفرنسي اللي كان كَيمارس الجنس على طفلات قاصرات بفاس | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

بالفيديو.. مطالب بالحكم المؤبد على ''البيديوفيل'' الفرنسي اللي كان كَيمارس الجنس على طفلات قاصرات بفاس

هــام للمغاربة..اللي عندو شي مشكل هاهو الحل بين يديكم | بــووز

هــام للمغاربة..اللي عندو شي مشكل هاهو الحل بين يديكم

بالفيديو..الناصري يصرخ بأعلى صوته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط..بغينا صوتنا يوصل للملك محمد السادس حيث المسؤولين ديال التلفزة و السينما عايقو على الفنان بزاف | خارج البلاطو

بالفيديو..الناصري يصرخ بأعلى صوته في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط..بغينا صوتنا يوصل للملك محمد السادس حيث المسؤولين ديال التلفزة و السينما عايقو على الفنان بزاف

بالفيديو:التقاعد يُخرج الأطر الصحية للاحتجاج بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو:التقاعد يُخرج الأطر الصحية للاحتجاج بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي | مجتمع
منذ 18 دقيقة

ســــار للمصابين بفيروس السيدا..كبسولة جديدة بمفعول قوي

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون | ثقافة و فنون

بالصــور..تعيين لطيفة رأفت سفيرة بمنظمة الأمم المتحدة للفنون

انفـــراد.. إلياس العماري هـدد اسحاق شارية بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. وشباط و بنكيران في محاضر الشرطة القضائية ( تفـــاصيل صــادمة) | بوليتيك

انفـــراد.. ''إلياس العماري'' هـدد ''اسحاق شارية'' بعدمــا اتهمه بتأجيج الأوضاع بالحسيمة .. و''شباط'' و

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل.. مُوظفة شعلات فراسها العافية بمقاطعة سيدي مومن وها علاش

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عـــاجل ..في هذه اللحظات هاشنو واقع في منزل السيدة اللي كتوهم عندها الراكد فكرشها وهاشكون جا عندها لأزرو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.