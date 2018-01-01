الجامعة تستعطف الجماهير المغربية باش يْجيو يتفرجو فالشان..''وهاشنو غادي تربحو إلا شريتو التذاكر'' ﻿

مع اقتراب منافسات الشان المقررة إجرؤها بالمغرب في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لعب ورقة كأس العالم روسيا 2018 لتحفيز الأنصار على متابعة مباريات

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مع اقتراب منافسات الشان المقررة إجرؤها بالمغرب في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لعب ورقة كأس العالم روسيا 2018 لتحفيز الأنصار على متابعة مباريات الشان حيث تم تخصيص مايقارب أربعة وستين تذكرة لعملية '' الطومبولا ''.

وحسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يومه الأربعاء سيفوز عنصرين من الأنصار بتذكرتين لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في نهائيات روسيا 2018.

ويكفي فقط للربح، شراء تذاكر مباريات الشان المقررة في أربع ملاعب مغربية والإحتفاظ بها إلى غاية الإعلان عن الفائزين بتذكرتين لمتابعة نهائيات كأس العالم روسيا.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة كأس العالم، أوقعت المنتخب المغربي مع كل من المنتخب الإيراني، البرتغالي، والإسباني.