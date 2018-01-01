حضيو راسكم..أمواج عالية و بحر هائج بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيا خلال الصباح مع نزول بقايا من الأمطار الضعيفة بمنطقة طنجة، وبالواجهة المتوسطية، واللوكوس، والريف الغربي،

شـــوف تيفي:و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيا خلال الصباح مع نزول بقايا من الأمطار الضعيفة بمنطقة طنجة، وبالواجهة المتوسطية، واللوكوس، والريف الغربي، والغرب، والسايس والشاوية.

كما سيكون الطقس مستقرا فيما بعد فوق جل مناطق البلاد مع سماء قليلة السحب إلى صافية، فيما ستتكون كتل ضبابية محليا قرب السواحل الشمالية والوسطى خلال الليلة الموالية.

وسيظل الطقس باردا مع تكون الجريحة أو الجليد محليا بالمرتفعات وبالهضاب العليا.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، وشمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية وشمالية عموما بباقي مناطق المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و06 درجات بالهضاب الشرقية والريف والسايس وهضاب الفوسفاط وشمال السفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 05 و11 درجة شمال المنطقة الشرقية واللوكوس والرحامنة وتانسيفت والحوز وسوس وشمال وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و16 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق الشرقية وبالسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والسهول الغربية للأطلس والسهول الأطلسية شمال آسفي، وما بين 17 و 22 درجة بالشياظمة وسوس والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستصل إلى ما بين 23 و28 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقوي الهيجان ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي مناطق المملكة.