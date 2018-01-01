عاجل:بعد إقالة عموتة و طاقمه الطبي.. النقاش،نصير و السعيدي يغادرون الوداد ﻿

مباشرة بعد إقاله عموتة و طاقمه الطبي و التقني،يتجه سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم،حول التخلي عن مجموعة من اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب عصبة الأبطال الإفريقية واللقب 19

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

مباشرة بعد إقاله عموتة و طاقمه الطبي و التقني،يتجه سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم،حول التخلي عن مجموعة من اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب عصبة الأبطال الإفريقية واللقب 19 من البطولة الإحترافية في تاريخ القلعة الحمراء.

وأفاد مصادر ودادية، أنه سيتم التخلي عن ثلاثة لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعد وضعهم في لائحة الإنتقالات ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف نصير، وإبراهيم النقاش إضافة إلى صلاح الدين السعيدي، مع احتمال التخلي عن الحارس زهير العروبي في حال العثور عن خليفة له قبل انطلاق الشطر الثاني من منافسات البطولة الإحترافية.

ومعلوم أن الوداد البيضاوي قد أحدث ثورة داخل النادي بعد إقالة جماعية للطاقم التقني والطبي للفريق وعلى رأسهم المدرب والإطار الوطني الحسين عموتة.