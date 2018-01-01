تعيين ثلاثة سفراء للشان من بينهم المغربي نورالدين النيبت ﻿

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، أمس الثلاثاء، ثلاثة سفراء للبطولة الإفريقية للأمم 2018 للاعبين المحليين, المقررة بالمغرب من 12 يناير إلى 4 فبراير.

شوف سبور

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، أمس الثلاثاء، ثلاثة سفراء للبطولة الإفريقية للأمم 2018 للاعبين المحليين, المقررة بالمغرب من 12 يناير إلى 4 فبراير.

وقد وقع الإختيار على كل من الدولي التونسي السابق عادل الشاذلي والمغربي نور الدين النيبت وروبار كيديابا حارس كونغو الديمقراطية الذي توج مع منتخب بلاده يوم 8 مارس 2009 بأول دورة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

تجدر الإشارة، إلى أن المباراة الإفتتاحية في منافسات الشان، والتي ستجرى يوم السبت 13 يناير ستجمع بين منتخبي المغرب وموريتانيا بالمركب الرياضي محمد الخامس على الساعة السابعة والنصف مساء.