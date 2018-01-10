بعد تراجع حسبان.. مهاجم الرجاء ينتقل رسميا إلى المغرب التطواني ﻿

تمكن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، ليلة أمس الثلاثاء، من حسم انتقال زهير الواصلي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لمدة 6 أشهر كمعار خلال فترة الإنتقالات الشتوية للمشاركة في إنقاد الفريق التطواني من

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تمكن فريق المغرب التطواني لكرة القدم، ليلة أمس الثلاثاء، من حسم انتقال زهير الواصلي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لمدة 6 أشهر كمعار خلال فترة الإنتقالات الشتوية للمشاركة في إنقاد الفريق التطواني من النزول إلى القسم الوطني الثاني.

وحسب راديو مارس فقد دامت المفاوضات الأخيرة لأزيد من ثلاث ساعات لإقناع اللاعب على حمل قميص فريق المغرب التطواني علما أن سعيد حسبان قد تراجع عن إعارته تزامنا مع تأجيل الجمع العام إلى يوم الجمعة المقبل.

وذكرت ذات المصادر، أن الواصلي ظل متمسكا بقريق الرجاء رغم فقدانه الرسمية بعدما تأكد رحيل رئيس الفريق عن القلعة الخضراء ووجود مؤشرات على تحسن وضعية اللاعبين.

ومن المنتظر أن ينتقل اللاعب يوم غد الخميس للمشاركة في أول حصة تدريبية رفقة المجموعة تحت إشراف المدرب يوسف فرتوت.